Банк ВТБ начал выдавать кредитные карты ремесленникам

ВТБ (Беларусь) открыл доступ к оформлению кредитных карт банка для клиентов, осуществляющих ремесленную деятельность.

Оформить кредитную карту ремесленники могут в офисе или кредитном центре банка. Для этого понадобится паспорт и справка об осуществлении ремесленной деятельности.

«Кредитные карты ВТБ (Беларусь) – один из самых популярных у физлиц платежных инструментов. Более 50% карт мгновенно активируются и начинают использоваться в течение нескольких дней после выпуска. Возможность оформить «кредитку» ремесленникам позволит расширить доступные на рынке механизмы кредитования деятельности этой сферы. При этом средства можно использовать, быстро развивая и кратно масштабируя свое дело», – отмечает начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем ВТБ (Беларусь) Владимир Мильгуй.