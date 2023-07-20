Бананы вместо таблеток

Бананы — один из самых недооцененных фруктов. По экзотичности они уступают другим фруктам, например, манго. Но факт остается фактом, бананы — это вкусно, питательно, и в них очень много витаминов и других полезных веществ. Эти вещества нужны нам каждый день. К примеру, в них есть много клетчаки, сахарозы, фруктозы. Попробуйте регулярно есть бананы, и вы почувствуете себя лучше, уверяют врачи.

В чем польза бананов

Бананы – любимые фрукты множества людей. Однако многие не знают, что существуют проблемы, которые бананы решают лучше, чем таблетки.

1. Гипертония

Множеству людей, страдающих от гипертонии, не хватает калия. Солей же, напротив, в их организме содержится с избытком. Калий связывает соли и удаляет их из организма. Так что ешьте насыщенные калием бананы и снижайте свое давление.

2. Снижение уровня стресса

Банан по праву считается лучшим «антистрессовым» фруктом. Он содержит необходимые витамины и микроэлементы, влияющие на обмен веществ, который также связан с уровнем стресса в организме.

3. Улучшение зрения

Бананы содержат витамин А, который имеет большое значение для здоровья глаз. Нашему телу требуется определенное количество витамина А в день, чтобы снизить риск развития куриной слепоты. Женщинам нужно 700 микрограмм каждый день, а мужчинам – порядка 900.

4. Запоры и метеоризм

Бананы содержат такое вещество, как пектин, который отвечает за удаление тяжелых металлов и других токсинов из тела. Бананы – отличный пробиотик, стимулирующий процесс пищеварения. Они также уменьшают газообразование и действуют как мягкое слабительное.

5. Помощь при ПМС

Бананы содержат витамин B6, который оказывает позитивное влияние на уровень сахара и позволяет снизить негативные симптомы ПМС. Этот витамин помогает при вздутии живота и уменьшает раздражающие смены настроения.

6. Депрессия

Бананы содержат триптофан, который увеличивает выработку гормона серотонина. Хотя бананы не помогут справиться с серьезной тоской, съедая по два фрукта в день, вы избавитесь от легкой грусти.

7. Потеря веса

Бананы – очень вкусные сладкие фрукты и при этом могут быть легко включены в любую диету. В бананах содержится много водорастворимой клетчатки. Когда волокна попадают в пищеварительный тракт, они впитывают воду и замедляют пищеварение, а, значит, вы чувствуете себя сытым дольше.

Кроме того, бананы обладают антикислотным свойством. Оно помогает избавиться от изжоги и кислотного рефлюкса. Всего один съеденный банан может принести ощутимое облегчение.

Бананы помогают снизить кровяное давление. Из-за того, что в них много калия, но мало натрия, они являются отличным профилактическим средством от инсульта или сердечного приступа. Бананы — это здоровая пища для сердца.

Бананы можно употреблять без ограничений, даже если вы страдаете язвой желудка. Их мягкая и кашеобразная текстура обволакивает желудок и защищает его от агрессивных кислот.

Помогают терморегуляции тела. Если съесть банан в жаркий день, то это поможет снизить температуру тела. То же самое можно проделать, например, при простуде.

Какие бананы надо покупать?

Многие из нас, покупая связку бананов, не съедают ее всю сразу. Часто они хранятся дома несколько дней, а то и неделю. Бананы имеют зеленовато-желтый цвет, а созревают постепенно.В конце концов на них начинают появляться темные пятна, а затем полностью становятся коричневыми. Но, в отличие от других фруктов, это не означает, что банан испортился.

Наоборот, чем темнее банан, тем больше в нем специфического внеклеточного белка — ФНО. Расшифровывается это так — фактор некроза опухоли. Что это такое? Это противораковое вещество, которое помогает бороться с аномальными клетками в организме.

Исследования подтверждают, что переспевшие бананы содержат ФНО, который препятствует росту опухолевых клеток и предотвращает их распространение.

Вместе с высоким уровнем антиоксидантов, которых в бананах тоже очень много, ФНО укрепляет иммунную систему.

Японские исследователи выяснили, что чем сильнее банан созревает, тем больше он содержит клетчатки, витамина С, витаминов группы В, калия и антиоксидантов.

Но не только переспевшие бананы полезны.Незрелые плоды тоже нужны. В них, в частности, мало сахара, поэтому их можно есть людям со второй стадией диабета. Кроме того, они содержат пробиотические бактерии. Также из-за высокого содержанием крахмала, незрелые бананы быстрее вызывают чувство сытости. В общем, бананы полезны. А главное, не пугайтесь переспевших бананов. Они намного полезней и вкуснее, чем вы думаете.

Когда сезон бананов?

Банан не похож на другие овощи и фрукты, понятие сезон к нему неприменимо, он приносит плоды круглый год.