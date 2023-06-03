Байдену посоветовали ходить с тростью после падения в Академии ВВС

Американскому лидеру Джо Байдену стоит начать пользоваться тростью. Об этом заявил кардиолог и медсоветник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер, комментируя падение президента.

По его словам, он проанализировал предыдущие падения главы США и заметил, что ему присуща скованная шаркающая походка, которая, вероятнее всего, вызвана артритом. При таких условиях трудно сохранять равновесие.

«Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, было бы не плохо использовать трость на неустойчивой поверхности. Знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится намного хуже», — сказал Рейнер.

Напомним, что ранее Байден едва не упал со сцены, поздравляя курсантов Академии Военно-воздушных сил США. На этот раз причиной падения американского лидера стал мешок с песком, о который он споткнулся.