Байден приказал приспустить флаги США после бойни в Техасе

Президент Джо Байден объявил, что приказывает наполовину опустить флаг Соединенных Штатов над Белым домом и всеми государственными зданиями и площадями в связи массовым убийством людей в Техасе.

Согласно информации, флаги будут приспущены также над морскими базами, всеми морскими судами США, во всех посольствах и иных административных зданиях по всему миру до захода солнца 11 мая.

В субботу в городе Аллен, штат Техас, произошла массовая стрельба, жертвами которой стали восемь человек. Несколько раненых находятся в больнице в критическом состоянии. Преступник, вооруженный винтовкой AR-15, открыл огонь в торговом центре.