Байден: «Плохие новости для вас, господин Зеленский»

В Вильнюсе прошла встреча президентов Украины и США.

Перед ее началом президент США Джо Байден все-таки ответил на волнующий многиз вопрос: когда же Украина получит приглашение вступить в блок НАТО?

«Я думаю, что вопрос приглашения Украины к членству в НАТО — это вопрос нескольких месяцев», — сказал хозяин Белого дома.

Помимо этого, американский лидер пошутил в начале переговоров. «Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», — заявил глава Овального кабинета.