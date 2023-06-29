Автомобиль влетел в подземный переход: водителю стало плохо за рулем

Смертельное ДТП случилось вчера вечером в Дзержинском районе.

Как сообщает Следственный комитет, «вечером 28 июня, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по трассе М1 «Минск-Брест» не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил столкновение с дорожным ограждением, от которого оно сломалось.

После этого машина въехала в подземный переход, где в это время находились две женщины (42 и 67 лет). От полученных травм они скончались на месте происшествия.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Ему оказана медицинская помощь.

Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса Беларуси».