Автобус врезался в столб: шесть пассажиров в больнице

Подробности ДТП рассказали в ГАИ Минска.

«Сегодня утром 47-летний водитель автобуса «MAЗ» двигался по ул. Кижеватова в направлении МКАД. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, транспортное средство ушло в занос и совершило наезд на осветительную мачту.

Шесть пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение для обследования».

Как сообщает Минздрав, пассажиры госпитализированы в БСМП, Минскую областную и 4-ю городскую больницы: «У граждан диагностированы ЧМТ, сочетанные травмы, ушибы, резаные раны».

«В сложных погодных условиях водитель должен выбрать безопасную скорость движения, учитывать видимость и состояние проезжей части, интенсивность транспортного потока и прогнозировать дорожную ситуацию», — напоминают в ГАИ.