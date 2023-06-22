Автобус с 50 туристами опрокинулся под Витебском

Туристический автобус вылетел в кювет в результате ДТП в Витебском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

Авария произошла в четверг 22 июня около 17:40 на 93-м километре дороги М-8 Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель.

«Водитель автобуса Neoplan, по предварительной информации, совершил попутное столкновение с кроссовером Nissan, который остановился на перекрестке для левого поворота», – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что от удара автобус съехал в кювет, где опрокинулся. В момент ДТП в салоне находились 50 туристов.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, спасатели и медики.

По данным Центра медицинского реагирования Минздрава, на место были направлены шесть бригад скорой, за помощью после ДТП обратились 17 человек, которые от госпитализации отказались.

Однако медикам удалось переубедить граждан: в БСМП Витебска доставлены четыре человека, в том числе 16-летний подросток, в областную больницу – семь туристов, включая 12-летнего ребенка.

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