Создатель парфюма Влад Рекунов поднялся на подиум, чтобы вручить парфюм «Любимый Брест» победителю фотоконкурса, который был приурочен в областном центре ко Дню города.

Как выяснилось, всего было разработано шесть ароматов, из которых выбрали один.

— Только город, умеющий так красиво, утонченно одеть женщину, достоин стать первым обладателем собственного парфюма, – сказал Влад Рекунов.

Вручая флакон, Влад Рекунов пояснил: «Аромат холодный, но теплый, с цветочным сердцем».

Кто такой Влад Рекунов?

Директор белорусской Ассоциации производителей парфюмерии и косметики Влад Рекунов – зачинатель в нашей стране такого направления в индустрии красоты, как персональная парфюмерия и ароматизация. Белорусский парфюмер в личной мастерской разрабатывает персональные запахи для обычных людей, знаменитостей и крупных компаний.

Именно Влад Рекунов в соавторстве с одним из самых титулованных парфюмеров мира Софией Гройсман семь лет назад создал аромасимвол Беларуси – духи PaVetra.