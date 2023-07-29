Создатель парфюма Влад Рекунов поднялся на подиум, чтобы вручить парфюм «Любимый Брест» победителю фотоконкурса, который был приурочен в областном центре ко Дню города.
Как выяснилось, всего было разработано шесть ароматов, из которых выбрали один.
— Только город, умеющий так красиво, утонченно одеть женщину, достоин стать первым обладателем собственного парфюма, – сказал Влад Рекунов.
Вручая флакон, Влад Рекунов пояснил: «Аромат холодный, но теплый, с цветочным сердцем».
Кто такой Влад Рекунов?
Директор белорусской Ассоциации производителей парфюмерии и косметики Влад Рекунов – зачинатель в нашей стране такого направления в индустрии красоты, как персональная парфюмерия и ароматизация. Белорусский парфюмер в личной мастерской разрабатывает персональные запахи для обычных людей, знаменитостей и крупных компаний.
Именно Влад Рекунов в соавторстве с одним из самых титулованных парфюмеров мира Софией Гройсман семь лет назад создал аромасимвол Беларуси – духи PaVetra.