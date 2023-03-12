Мнение из Еревана.

Армения отказалась от своей квоты на должность заместителя генсека военного блока ОДКБ, членом которого является. Информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, однако он не прокомментировал причины этого решения Еревана.

С начала года это уже второе скандальное решение Армении, касающееся блока, действующего под лидерством России. 10 января премьер-министр Армении заявил, что страна отказывается от проведения военных учений ОДКБ на своей территории.

Важно понять, является ли очередное решение «результатом существующих или новых обид», считает политический обозреватель Акоп Бадалян. Он не исключает, что таким образом Армения дает понять, что не желает принимать чью-то сторону в российско-украинской войне.

Мнение аналитика о возможных причинах и последствиях решения властей Армении.

«Это не поверхностные проблемы»

Бадалян не склонен рассматривать вопрос на примитивном уровне: «Если нас что-то не устраивает, мы хлопнем дверью». Контекст шире, говорит аналитик. В условиях рушащегося миропорядка существенно меняются системы безопасности, а ОДКБ и так не был «прочным, идеологическим союзом, основанным на общих интересах».

«Большинство государств, являющихся членами этого блока, не имеют никакого желания принимать чью-то сторону в российско-украинской войне. Здесь возникают также внутренние проблемы и обострения, которые по-разному выражаются, в том числе и в контексте отношений Армения-ОДКБ», — сказал он JAMnews.

Помимо вовлечения в продолжающуюся войну на Украине, у Армении к ОДКБ есть еще один, «уже риторический, вопрос»: насколько члены организации готовы взять на себя практическую ответственность перед Арменией, что означает «против Азербайджана».

Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Общество Армении в большинстве разочаровано тем, что как Россия, так и в целом блок, действующий под его эгидой, не оказали стране военную помощь, несмотря на многочисленные обращения.

Власти страны не раз открыто выражали свои претензии по поводу того, что ОДКБ не готова защищать «суверенную территорию Армении от оккупации вооруженными силами Азербайджана». На что президент Беларуси заявил, что у членов ОДКБ «очень крепкие связи с мусульманским государством Азербайджан». Сам Ильхам Алиев говорил, что в этой организации «у Азербайджана больше друзей, чем у Армении».

Бадалян не считает, что Армении придется «дорого заплатить» за решение об отказе от квоты заместителя генсека, несмотря на «обидчивость Москвы». По его мнению, следует понять, имеет ли этот вопрос большое значение для других стран-членов ОДКБ или у него «небольшой вес по сравнению с глубинными вопросами».

Аналитик считает, что перед Арменией на самом деле стоят сложные проблемы, не поверхностные, важно найти ответы на все вопросы и понять, «какие перспективы архитектуры безопасности мы создаем для себя».

«Полностью отстраниться не получится»

Несколько недель назад президент Беларуси на встрече с генеральным секретарем ОДКБ говорил, что члены организации должны выработать единую позицию по вопросу Украины, им не удастся «тихо отсидеться» и бесконечно уклоняться от решения, напоминает Бадалян.

По мнению аналитика, в рамках союзного государства Россия рассматривает Беларусь как «ресурс возможных сценариев войны». И Лукашенко, у которого нет желания ввязываться в войну, пытается через страны ОДКБ получить «коллективное сопротивление», сформировать «поле для маневра»:

«Возможно, Ереван в этой ситуации просто пытается не быть представленным в таких обсуждениях даже на уровне зама генсека, чтобы избежать прямой или косвенной ответственности. Конечно, полностью отстраниться от всего этого не получится, потому что мы являемся членом ОДКБ. И если вопрос дойдет до организации, он так или иначе коснется нас».

«Выход из ОДКБ – экстремальный сценарий»

По наблюдению политического обозревателя, несмотря на все недовольства, армянская сторона заявляет, что не собирается выходить из ОДКБ. По его определению, это крайность и с точки зрения рациональности сомнительно думать, что Армения выйдет из состава или это то же самое, что разорвет отношения с Россией.

Несмотря на все недовольства, Армения заявляет, что не собирается выходить из ОДКБ, говорит обозреватель. По его мнению, с точки зрения рациональности сомнительна возможность такой крайней меры как выход Армении из состава ОДКБ или, что то же самое, разрыв отношений с Россией:

«Если мы не имеем возможности противостоять вызовам и рискам в статусе члена ОДКБ, то, отказываясь от этого статуса, вряд ли мы получим возможность решить какую-либо существенную проблему».

Бадалян считает «заблуждением или заведомо манипулятивной оценкой» утверждения о том, что Армения получит военную поддержку Запада в случае выхода из ОДКБ:

«В вопросе нашей безопасности Западом установлена ​​очень четкая планка ответственности –урегулировать отношения с Азербайджаном и Турцией. В связи с существующими факторами риска никто не возьмет на себя ответственность в нашем отношении. Не предоставит ту защиту, отсутствие которой со стороны ОДКБ и РФ вызывает у нас такое недовольство».

Однако на активное участие ОДКБ в обеспечении безопасности Армении аналитик не рассчитывает. Говорит, что эти иллюзии давно развеялись.

«Сложившаяся ситуация выгодна всем»

По словам Акопа Бадаляна, в сложившейся ситуации Армении и России удается какие-то вопросы решать, какие-то отложить. Речь идет не о закулисных договоренностях, а о «негласном консенсусе», напоминает Бадалян:

«Ереван выражает свое недовольство и удовлетворен этим. Россия не вмешивается, не применяет инструмент ОДКБ — и у нее нет проблем с Азербайджаном. Довольны и другие государства-члены ОДКБ, которые опять же не ввязываются в армяно-азербайджанский конфликт, потому что это не в их интересах».

За этой картиной, по словам Бадаляна, кроется кризис существовавшего до этого миропорядка, развал систем безопасности, который наблюдается и на ОДКБ — блоке, который никогда не представлял собой целостной, стойкой системы безопасности.