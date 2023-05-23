Армения готова признать Карабах за Азербайджаном: что значат слова Пашиняна?

Армения готова признать Карабах частью Азербайджана, если Баку обеспечит безопасность карабахских армян, заявил 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул, что Армения никогда не уточняла, в каких границах признает территориальную целостность Азербайджана, а сейчас готова сделать это на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Армения больше не претендует на Карабах?

По словам Пашиняна, у Еревана есть понимание, что Баку признает территориальную целостность Армении. Взамен глава армянского кабмина заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана. В этом решении Пашинян ссылается на пункты Алма-Атинской декларации 1991 года.

В ней все бывшие советские республики подтвердили сохранение границ, существовавших между ними в период СССР. Нагорно-Карабахская автономная область в алма-атинском варианте осталась частью Азербайджанской ССР, это никем тогда не ставилось под сомнение. Но только сейчас армянское руководство впервые после 44-дневной войны в 2020 году четко обозначило готовность фактически отказаться от притязания на Карабах.

«86,6 тыс. кв. км Азербайджана, которые Армения признает, включают в себя и Нагорный Карабах. Следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт (армянское название Ханкенди)», — заявил Пашинян, которого цитирует News.ru.

Азербайджанская сторона не раз заявляла, что готова выстраивать с ними взаимодействие и гарантировать их безопасность. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что конституция его страны обеспечивает права всех национальностей, однако Ереван должен отказаться от «опасных и контрпродуктивных требований о «статусе Карабаха». При этом диалог с карабахскими армянами в Баку считают сугубо внутренним делом Азербайджана и просят третьи страны не вмешиваться.

Пашинян призвал не забывать, что российская сторона взяла на себя обязательство контролировать движение по Лачинскому коридору. В конце апреля Баку поставил на этой дороге КПП, поэтому сейчас движение на дороге контролируется в том числе азербайджанскими пограничниками. Это вызывает вопросы у армянской стороны. Периодически между Баку и Ереваном происходят военные столкновения, и российская сторона, по словам Пашиняна, не оказала должного содействия снижению напряженности.

«Армения сейчас с Западом обсуждает и вопросы безопасности. Раньше такие вопросы не обсуждались вообще», — сказал Пашинян.

Выйдет ли Армения из ОДКБ?

Пашинян также подчеркнул, что Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, если сочтет ее «недействующей». (Напомним, что ОДКБ — это военный союз под эгидой России, куда в числе других входит Беларусь). Как отметил армянский премьер, в таком случае Еревану придется самостоятельно решать все вопросы безопасности республики.

Впрочем, претензии к ОДКБ звучат от Армении еще со времен второй войны в Карабахе в 2020 году. Ереван рассчитывал на помощь организации. Но там заявили, что столкновения происходят вне зоны ответственности ОДКБ, и не стали оказывать военную поддержку Еревану. Тогда армянский премьер подчеркнул, что Армения не собирается выходить из организации. Однако в марте этого года Пашинян сказал: «ОДКБ выходит из Армении, а не Армении из ОДКБ».

Напряженные отношения с ОДКБ, по словам Пашиняна, заставили Армению приобретать оружие у других стран. Раньше Ереван отказывался от подобных предложений из-за того, что страна входит в ОДКБ. По словам армянского премьера, «Ереван должен думать о своей безопасности».

«Если мы будем жить с ощущением, что на нас постоянно могут напасть и мы должны защищаться при поддержке и помощи третьей силы, то однажды эта сила может сказать: „Я не могу поддержать вас, у меня есть свои проблемы, я иду решать их“. И мы останемся лицом к лицу с врагами», — сказал Пашинян.

Что ответили в Москве?

В Москве дали незамедлительный ответ на высказывания Пашиняна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ продемонстрировал свою эффективность и имеет авторитет среди государств-членов.

«Будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями и говорить уже по нашему дальнейшему совестному участию в ОДКБ», — сказал Песков.