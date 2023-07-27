Аркадий ИЗРАИЛЕВИЧ: «Возраст – только в паспорте»

Известный белорусский бизнесмен недавно с размахом отметил в Минске свой 60-летний юбилей.
На праздник были приглашены в том числе и российские звезды эстрады, было немало приятных сюрпризов, оригинальный торт, заказанный женой.
Аркадий Израилевич рассказал, как чувствует себя в свои 60:
«В детстве я думал, что до 2000-го года, когда наступит новый век и мне должно будет исполнится 37 лет, как до конца света.
Что в 40 лет мужчина перестаёт быть мужчиной, 50 лет старость. 60- болезни, таблетки и поиск места на кладбище.
Жизнь откорректировала мои прогнозы.
В 55 лет я в третий раз женился, а в 60 у меня физическая форма не хуже, чем в 25. Возраст только в паспорте!»
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