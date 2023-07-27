Аркадий ИЗРАИЛЕВИЧ: «Возраст – только в паспорте»

Известный белорусский бизнесмен недавно с размахом отметил в Минске свой 60-летний юбилей.

На праздник были приглашены в том числе и российские звезды эстрады, было немало приятных сюрпризов, оригинальный торт, заказанный женой.

Аркадий Израилевич рассказал, как чувствует себя в свои 60:

«В детстве я думал, что до 2000-го года, когда наступит новый век и мне должно будет исполнится 37 лет, как до конца света.

Что в 40 лет мужчина перестаёт быть мужчиной, 50 лет старость. 60- болезни, таблетки и поиск места на кладбище.