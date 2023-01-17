Артем Шуманский официально завершил переход в греческий клуб.

Молодой и талантливый атакующий полузащитник БАТЭ Артем Шуманский подписал с кипрским клубом 4-летний контракт. БАТЭ, по некоторым сведениям, получил за 18-летнего футболиста около 500 тысяч евро.

Кстати, Артем Шуманский – далеко не первый белорус на Кипре. Нашим первопроходцем на острове был экс-форвард минского «Динамо» Александр Вяжевич. На стыке веков он защищал цвета «Неа Саламины», с которой провел неоднозначный сезон-2000/01. Команда из Фамагусты добралась до финала Кубка страны, но при этом покинула элиту. У защитника Дениса Полякова все получилось куда лучше. Он впервые отправился за границу и с ходу стал чемпионом Кипра с «Апоэлом». А провел там совсем немного времени — всего полгода (вторую половину сезона-2017/18).

Похожая история и у капитана сборной Евгения Яблонского. Футболист тоже впервые уехал за рубеж из БАТЭ на Кипр. Он уже год как игрок как раз «Ариса», где его одноклубником снова стал Шуманский…

А еще к этому нужно добавить, что ранее игроком «Апоэла» был не только Поляков, но и бразилец с белорусским паспортом Ренан Брессан. А совсем недавно «Кармиотиссу» возглавлял экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич.

На новый виток развития «Арис» вышел два года назад, когда его президентом стал бизнесмен Владимир Федоров. Кстати, маркетолог «Ариса» – бывший белорусский журналист Алексей Дозорцев.

Остается добавить, что состав «Ариса» достаточно интернациональный – здесь выступают футболисты из 17 стран, не считая Кипра и Беларуси. Это игроки из Бразилии, Алжира, Камеруна, Ганы, Буркина-Фасо, Швеции, Габона, Англии, Польши, Австрии, Испании, Франции, Болгарии, Сенегала, ЮАР, России и Словакии.

Публикация из № 4 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.