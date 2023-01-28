Королева Мельбурна: Арина Соболенко выиграла турнир в Австралии и пару миллионов долларов

Сегодня в финале Australian Open первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила Елену Рыбакину из Казахстана – 4:6, 6:3, 6:4.

Накануне финального матча букмекеры считали фаворитом белорусскую теннисистку, но всем было понятно, что игра будет очень непростой, и в ней немаловажную роль сыграет не только физическое состояние спортсменов, но и психологический фактор.

Первый сет Соболенко начала не очень уверенно. Проигрывая Елене Рыбакиной, она сумела сравнять счет (4:4), но в итоге все равно уступила.

Во втором сете Арина захватила инициативу и сравняла счет, а в третьем сумела переломить ход поединка в свою пользу.



Это первая победа первой ракетки Беларуси на турнирах «Большого шлема». Кроме морального удовлетворения от победы, Арина Соболенко получит и неплохое материальное вознаграждение — только за победу в финале ей полагается более 2 миллионов долларов.

Алесь Светланич.