Арина Соболенко — в финале Australian Open

Сегодня во втором полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка Беларуси Арина Соболенко без особых проблем победила полячку Магду Линетт — 7:6, 6:2.

Напомним, что в первом полуфинале встречались белоруска Виктория Азаренко и действующий чемпион «Уимблдона» Елена Рыбакина из Казахстана. Как и прогнозировали накануне многие специалисты, в финал Australian Open вышла Рыбакина, выиграв у Азаренко со счетом 7:6, 6:3.

Таким образом, в финале Открытого чемпионата Австралии встретятся Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Победитель турнира получит больше 2 миллионов долларов.

«Отмечу, что Арина однозначно провела титаническую работу в межсезонье, это видно, — говорила на днях про Соболенко Татьяна Пучек, старший тренер женской национальной команды по теннису. — Она поработала над психологическими аспектами, над подачей, сейчас она нашла «свою нишу», и в психологическом плане у нее – мир, порядок, покой. В прошлом году она занималась с тренером по биомеханике подачи, и сейчас мы видим результат ее кропотливой работы над этим важным компонентом».

Алесь Светланич.