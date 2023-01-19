И вышла в 3-й круг Australian Open

Во 2-м круге Открытого чемпионата Австралии белоруска Арина Соболенко одержала убедительную викторию над представительницей США Шелби Рождерс, пишет Смартпресс.

Сильнейшей теннисистке Беларуси для оформления пропуска в 1/16 финала потребовалось провести на корте 1 час и 27. При в целом равных технико-тактических показателях сказалось ощутимое превосходство Арины в атлетизме и классе.

Australian Open. Женщины

Одиночный разряд. 1/32 финала

Арина Соболенко (Беларусь, N5 ВТА) — Шелби Роджерс (США, N51 ВТА) — 6:3, 6:1

Соперницей Соболенко в следующем раунде станет бельгийка Элиза Мертенс (N32), которая во 2-м круге расправилась с американкой Лорин Дэвис (N57) — 6:4, 6:3.