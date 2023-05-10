Арина Соболенко, преодолев планку 4 миллиона долларов, лидирует в рейтинге доходов за 2023 год

Продолжается гонка за звание самой успешной теннисистки мира по количеству выигранных призовых денег. В этой погоне пока два явных лидера — Арина Соболенко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан), пишет «Прессбол».

Первая ракетка Казахстана недавно догнала соперницу из Минска по количеству заработанных на корте американских долларов (по 3,1 миллиона). Но белорусская теннисистка отметилась очередной победой в Мадриде и пополнила свой банковский счет очередным миллионом (1 106 266). Рыбакина же в столице Испании довольствовалась малым — 27 045 долларов.

Финансовый рейтинг за 2023 (в американских долларах)

1 (№2 в рейтинге ВТА) Арина Соболенко (Беларусь) — 4 287 811

2 (6) Елена Рыбакина (Казахстан) — 3 230 600

3 (4) Джессика Пегула (США) — 2 498 533

4 (1) Ига Швентек (Польша) — 2 045 906

5 (10) Петра Квитова (Чехия) — 1 828 318

6 (13) Барбора Крейчикова (Чехия) — 1 472 447

7 (8) Мария Саккари (Греция) — 1 321 896

8 (5) Корри Гауфф (США) — 1 166 725

9 (19) Магда Линетт (Польша) — 1 103 311

10 (17) Виктория Азаренко (Беларусь) — 1 031 577