Арина Соболенко попросила «передышку от политики»

Вчера вторая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» сенсационно проиграла в трех сетах чешке Каролине Муховой (43-й номер рейтинга ВТА) — 6:7 (5), 7:6, 5:7.

При этом по ходу третьего сета белоруска вела со счетом 5:2, но в итоге все растеряла.

После матча Арину Соболенко спросили на пресс-конференции, чувствует ли она себя в безопасности после слов, сказанных на прошлой встрече с журналистами. В частности, что сейчас она не поддерживает Александра Лукашенко.

«Сегодня я не хочу говорить о политике, — ответила белорусская теннисистка. — Я уже сделала все свои заявления, они у вас есть. Не хочу говорить о политике, давайте говорить о теннисе. Пожалуйста, дайте мне передышку от политики!»

Кроме того, Арина Соболенко рассказала, что получила британскую визу и сейчас будет готовиться к Уимблдону.

«О да, теперь у меня есть виза, можно это отпраздновать! – поделилась радостной новостью теннисистка. — Я еду на Уимблдон, и это отличная новость. Я в нетерпении, мне очень нравится там играть, нравится атмосфера. Мне очень не хватало Уимблдона в прошлом году. Не терпится вернуться и показать свой лучший теннис».

Напомним, что в 2022 году Уимблдон отстранил белорусов и россиян от соревнований из-за ситуации на Украине, из-за чего был лишен рейтинговых очков.