Арина Соболенко: «Никто из спортсменов Беларуси и России происходящее в Украине не поддерживает. Мы нормальные люди»

Чемпионка Australian Open-2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в стартовом матче «Ролан Гаррос» ответила на вопрос журналиста о ситуации в Украине.

— Вы можете стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос». Каково ваше послание миру? Развитие ситуации с украинскими игроками показывает, что вы постоянно выкручиваетесь, говоря, что они ненавидят вас, хотя они так не говорят. Единственное, что они хотят знать: поддерживаете вы или осуждаете ситуацию на их родине, а вы избегаете ответа.

Что касается ситуации в Украине, я много-много раз говорила: никто в этом мире, ни российские спортсмены, ни белорусские спортсмены происходящее не поддерживают. Никто. Как мы можем это поддерживать? Нормальные люди никогда не станут это делать.

Но почему мы должны об этом кричать? Это как 1+1 — очевидно.

Если мы могли что-то сделать, то сделали бы. Но, к сожалению, это не в наших силах.