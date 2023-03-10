Арина Соболенко нашла себе пару

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с американцем Тэйлором Фрицем выиграла выставочный турнир в Индиан-Уэлсе с призовым фондом 200 тысяч долларов.

В финальном матче микст-дуэт одолел представителей Польши Игу Швентек и Хуберта Хуркача.

Турнир проходил в формате чемпионских тай-брейков до 10 очков. Выигрыш в 200 тысяч долларов Соболенко и Фриц должны направить на благотворительность по своему выбору.

В решающем поединке белоруско-американский тандем выиграл у польской пары со счетом 10:8.

Алесь СВЕТЛАНИЧ.