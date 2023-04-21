Арина Соболенко может получить новенький «Porsche»

21 апреля первая ракетка Беларуси Арина Соболенко с трудом победила в 1/4 финала турнира в Штутгарте у испанскую теннисистку Паоло Бадосу.

Напомним, что призовой фонд турнира — более 780 тысяч долларов. Кроме того, победитель получает немецкий автомобиль «Порше».

Известно, что Соболенко не очень любит грунтовые корты, и матч с испанкой для нее складывался непросто. Первый сет она проиграла и уступала, но сумела переломить ход игры. В итоге белоруска выиграла у испанки в трех сетах 4:6, 6:4, 6:4.

Кстати, вне корта испанская и белорусская теннисистка — подруги.

«Каждый раз, когда мы играем друг с другом, это битва, — рассказала Паоло Бадоса перед матчем с Соболенко. — Будет очень тяжело, так как, честно говоря, в этом сезоне Арина играет невероятно. Она очень агрессивна, отлично подает, потрясающе отвечает, у нее высокая интенсивность. Мне нельзя будет отключаться ни в одном розыгрыше, чтобы быть конкурентоспособной, буду стараться играть агрессивнее, чем она, опережать ее в ударах и, да, пользоваться возможностями, если они у меня будут.

В такие моменты мы конкуренты. Думаю, Арина думает так же. В такие моменты мы не подруги. Но когда пройдет последний розыгрыш, мы ими станем».

Надо отметить, что среди представительниц бывшего СССР самой титулованной теннисисткой этого турнира является белоруска Наталья Зверева. В парном разряде она была победительницей четырех турниров в Штутгарте.