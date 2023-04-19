Арина Соболенко: «Если бы могла остановить войну, я сделала бы это…»

Известная белорусская теннисистка говорит, что остановила бы войну, если бы могла, но она ничего не может сделать, чтобы люди перестали ненавидеть ее только за то, что она белоруска.

Арина Соболенко рассказала о ненависти, которую она испытывала за последние месяцы.

«Определенно, я чувствую себя очень странно, когда некоторые люди, глядя на меня, возможно, ненавидят меня, — цитирует вторую ракетку мира Tennis Majors. — Но сейчас я просто понимаю, что не сделала ничего плохого Украине. Есть люди, которые не любят меня только потому, что я родилась в Беларуси. Как будто это их решение, и я могу это контролировать.

Да, не самое лучшее чувство, когда тебя ненавидят люди ни за что, но так оно и есть».

Как известно, Александр Лукашенко не раз публично хвалил достижения Соболенко.

«Я не знаю, что сказать, потому что, опять же, он может комментировать мою игру, он может комментировать все, что захочет, — сказала Соболенко. — Опять же, я не имею никакого отношения к политике. Я просто спортсменка. Да, я из Беларуси, и я просто стараюсь выкладываться по максимуму в своем виде спорта. Просто пытаюсь сосредоточиться на себе.

Если после выступления Лукашенко украинцы возненавидят меня еще больше, то что мне делать? Если они чувствуют себя лучше, ненавидя меня, я рад помочь им в этом. Они могут это делать. А в остальном… Если бы я могла остановить войну, я сделала бы это. Но, к сожалению, это не в моих силах и не под моим контролем.

Я просто стараюсь меньше бывать в интернете, чтобы меньше видеть подобных новостей. Я смогу сосредоточиться на себе и своей игре и не впадать в депрессию из-за этой ситуации».