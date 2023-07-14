Археологи не рискнули распечатать «проход в ад» в руинах подземного храма

Сенсационная находка не состоялась — а точнее, отложена на неопределенный срок — поскольку ученые с пониманием и осторожностью отнеслись к древним предостережениям и решили не рисковать.

Речь идет о последнем исследовании знаменитых руин Митла в мексиканском штате Оахака. По легенде именно здесь расположен подземный храм Лиобаа и «вход в преисподнюю», которые и отыскали археологи. Но внутрь проникать отказались.

В 1674 году Франсиско де Бургоа, монах-летописец XVII века, составил отчет о результатах изучения подземных помещений под руинами Митла. По своему обыкновению испанские миссионеры выбирали самое значимое из религиозных сооружений туземцев, чтобы построить на его основе католическую церковь, как символ превосходства своей религии. Бесстрашные миссионеры нашли под землей гробницы владык Теозепотлана и странную каменную дверь. За ней простиралась пещера-коридор с колоннами длиной порядка 140 км.

Миссионеры окрестили находку «входом в ад» и замуровали проход в нее в целях безопасности. Расположение объекта было забыто на сотни лет, пока недавно мексиканские археологи не провели специальную операцию по его поиску. При помощи георадаров и сейсмических томографов они составили 3D-модель подземного пространства под руинами Митла и нашли систему сложных коридоров и камер.

Уже сейчас понятно, что подземные сооружения не имеют ничего общего с наземными, их создавали в разное время и с разными целями. Входа в подземные помещения нет, зато прямо под алтарем католической церкви найдено нечто вроде «парадного крыльца». Это просторное помещение в виде вытянутого хода, которое переходит в геофизическую аномалию. Он идет далеко за пределы основного подземного комплекса. Вероятно, это и есть описанное в документе XVII века место, но уточнять это ученые пока не решаются, сообщает издание Техкульт.