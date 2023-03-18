Арестуют ли Путина?

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой«, — говорится в пресс-релизе МУС.

Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей.

В четверг о том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН.

«Г-н Владимир Владимирович Путин […], президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию (согласно статьям 8(2)(a)(vii) and 8(2)(b)(viii) Римского статута)», — говорится в пресс-релизе.

Судьи Международного уголовного суда говорят, что у них есть «достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления».

Уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову МУС подозревает в том же преступлении согласно тем же статьям Римского статута, что и Путина.

«Есть разумные основания считать, что г-жа Львова-Белова несет персональную ответственность за вышеупомянутые преступления, совершив эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через действия других лиц«, — говорится в сообщении Международного уголовного суда.

Ордер Международного уголовного суда распространяется на 123 страны, подписавших так называемый Римский статус.

Теперь Путин не может выезжать в страны, которые ратифицировали Римский статут и в страны, которые признают юрисдикцию суда (123 государства, на карте отмечены зеленым цветом). Это все страны Европы, вся Южная Америка (в том числе такие союзники России как Венесуэла), Таджикистан — Путин в последний раз был там в июне 2022 года. Также для президента РФ закрыты: Бразилия и ЮАР (партнеры Москвы по БРИКС), а также Афганистан, Центральноафриканская республика, Нигерия.

Владимир Путин может уехать, например, в США, откуда его не выдадут: МУС действует на основании так называемого Римского статута, юрисдикцию суда не признают сегодня не только Россия, Китай, Индия, Израиль, Иран, Украина, но и США. От участия в Римском статуте отказалась еще администрация Буша-младшего, назвав это объединение «нарушающим национальные интересы и суверенитет Штатов».

Беларусь, кстати, также не подписала и не ратифицировала Римский статут.

Важный момент: ордер на арест Путина выдал не Международный суд в Гааге (орган при ООН, решения которого для России как члена Совбеза имеют какое-то значение), а Международный уголовный суд. Ссылка на пресс-релиз здесь.

ОФИЦИАЛЬНО

Как на это отреагировали в России?

Из брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой:

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными.

Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

«Кто бы мог подумать ещё лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми, — написала Захарова в своем телеграм-канале. — Но всё к этому шло. Эксперименты «просвещённого Запада» по смене пола у детей, преследование врачей, считающих, что пола всего два, извращенное толкование ювенального права, разрушение института семьи, замена «мамы» и «папы» вырожденческими терминами «родитель А» и «родитель Б», пропаганда извращений среди несовершеннолетних — всё это не досадные случайности, но масштабная политика в НАТОцентричных странах. А те государства, которые, как, например Венгрия, пытаются внутри Альянса сопротивляться, подвергаются настоящим гонениям.

Санкции и травля в отношения Леонида Рошаля и Марии Львовой-Беловой — признаки расчеловечивания либеральных диктатур».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: «Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда, и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации, с точки зрения права, ничтожными».

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова: «Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них комфортные условия, что мы окружаем их заботливыми, любящими людьми».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев: «Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Не нужно объяснять, где нужно использовать эту бумагу».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Янки, руки прочь от Путина! Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика. Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются. <…> Вашингтон и Брюссель понимают: есть Путин — есть Россия. Поэтому нападают на него. Сила Путина в поддержке народа, консолидации общества вокруг него. Любые нападки на Президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны».

РЕЗОНАНС

Что говорят в мире?

Сербия

Президент Сербии Вучич считает, что ордером на Путина Запад «шлет сигнал» всем странам, которые намерены взаимодействовать с РФ и ее президентом, о том, что «это повлечет за собой очень тяжелые последствия»

«…Это говорит о том, что Запад хочет оказать дополнительное давление на всех тех, кто до сегодняшнего дня не был резко против России», — заявил Вучич.

Евросоюз

Решение МУС выдать ордер на арест Путина — это только начало процесса «привлечения к ответственности» потенциально виновных в военных преступлениях в Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что речь идет о незаконной депортации украинских детей в Россию: «Тяжесть преступления и заявление МУС говорят сами за себя. Это важное решение для международного правосудия и для народа Украины. Мы всегда четко заявляли в ЕС, что виновные в незаконной агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности», — отметил он.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский: «Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. <…> Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, прятать детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам — все это очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло. Которое начинается именно с первого должностного лица этого государства».

Великобритания

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли: «Мы приветствуем шаг, предпринятый независимым Международным уголовным судом для привлечения к ответственности тех, кто находится на вершине российского режима, включая Владимира Путина. Необходимо продолжать работу по расследованию совершенных злодеяний».

Америка

Джо Байден прокомментировал ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина

«Я думаю, что это оправдано. Путин явно совершил военные преступления», — заявил Байден в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

При этом он напомнил, что США не признают компетенцию МУС, но назвал решение суда «сильной позицией».

ООН

«Генсек ООН Антонио Гутерриш продолжит встречаться и разговаривать с Путиным даже после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест» – заявил спикер офиса Генсека ООН Стефан Дюжаррик

В организации подчеркнули, что Гаагский трибунал является независимой структурой от ООН.