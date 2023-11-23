Депутаты Палаты представителей в первом чтении одобрили законопроект о внесении изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно нововведению, арендодатели в Беларуси обязаны будут сообщать органам внутренних дел о предоставлении помещений для проживания иностранным гражданам, находящимся временно в стране. Это включает различные типы жилья: от жилых квартир и комнат до садовых домов и агроэкоусадеб.

Законопроект предусматривает административную ответственность для арендодателей, которые не будут выполнять новые требования. Сообщение об аренде жилья иностранцам станет обязательным и может повлечь штрафы для нарушителей.

Это предложение вызывает разные точки зрения: одни поддерживают его как меру безопасности и контроля над миграционными процессами, другие выражают опасения по поводу приватности иностранных граждан.

Изменения в законе еще предстоит пройти несколько этапов утверждения, и важно будет уточнить механизмы контроля и возможные последствия для всех заинтересованных сторон.