Арендное жилье: силовики победили медиков

Александр Лукашенко усомнился в целесообразности и справедливости решения разрешить медикам получать в собственность арендное жилье после определенного количества лет жизни в нем. Об этом речь зашла вчера на совещании с руководством Совета Министров.

Известно, что еще в начале года был готов проект указа, согласно которому медикам давалось право приобретать в собственность арендное жилье.

«Зачем создавали это арендное жилье? Строили люди, покупали люди… Ну, вот пускай бы строили и покупали. Но если мы создали арендное жилье, зачем его продавать?» — не поддержал инициативу Александр Лукашенко. Фрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

Или другая цитата.

«Я откровенно скажу, не в обиду медикам: они, конечно, молодцы в подавляющем своем большинстве – лечат нас, ходят за нами, и прочее. Они заслуживают внимания. Но одно внимание я им уже уделил, если можно так сказать. Тогда про жилье не говорили, а говорили про денежные довольствия, про зарплаты. Я практически оставил вам деньги, которые мы направляли на лечение ковида».

Александр Лукашенко обратил внимание и на то, что предложение предоставить медикам еще «одну общую льготу» звучит после выявления в сфере здравоохранения огромного количества недостатков, и по этой причине назвал время для решения вопроса не совсем подходящим.

Кроме того, он подчеркнул, что «помимо медицинских работников, у нас есть еще и педагогические, социальные и другие», которые придут с теми же просьбами. «И это справедливая будет постановка вопроса, допустим, со стороны преподавателей школ и вузов. А сможем ли мы удовлетворить всех этих людей?»

В общем, вопрос не решили. Отложили на потом. «И пока мы развернемся – это не завтра будет, конечно – посмотрим, как здравоохранение приведет само себя в чувство и реализует те решения, которые мною определены», — заключил Александр Лукашенко.

Примечательно, что в феврале этого года он указом № 37 дал силовикам право приобретения арендного жилья. За 25 лет выслуги — на безвозмездной основе, за 20 лет выслуги — по остаточной стоимости.

Действие этого указа распространяется на военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, проходящих службу в Минобороны, МВД, МЧС, КГБ, Погранкомитета, Службе безопасности президента, Оперативно-аналитическом центре, КГК, центральных аппаратах Следственного комитета и ГКСЭ, а также в организациях, входящих в систему данных государственных органов или подчиненных им.

Про то, что могут обидеться учителя, медики, соцработники, работники общественного транспорта или системы водоснабжения, тогда даже не вспоминали. Хотя их деятельность, согласитесь, нельзя назвать менее важной для государства.

Что же касается медиков, то вопрос об обеспечении их жильем поднимается много лет, а в последнее время на фоне оттока кадров из отрасли — все чаще.