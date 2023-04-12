Арбенина после отмененных концертов: «Связываю это со смутным временем. Но Бог на нашей стороне»

В нескольких городах России отменили концерты «Ночных снайперов». Официальной причины нет, но в кулуарах шепчутся, что это из-за политической позиции уроженки Воложина Дианы Арбениной. Она не поддерживает спецоперацию, пишет Стархит.

Диана Арбенина одна из немногих представителей российской рок-музыки, которая весь прошедший год гастролировала. Правда, далось ей это с трудом, потому что из-за геополитических событий ее то и дело критиковали.

В итоге общественники добились своего и шоу Арбениной начали отменять по всей стране. Из-за обрушившейся негативной медиаволны в апреле отменили концерты в Ульяновске, Чебоксарах, Перми, Уфе, Ижевске. Диана переживает из-за этого.

Группу очень хорошо знают те, кто, во-первых, приглашает, а во-вторых, те, кто приходит на концерт. Но я это связываю с нашим смутным временем, с какими-то странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей. Но вы же понимаете, что Бог на нашей стороне. Мы все равно увидимся и все равно приедем.

Главным критиком Арбениной и «Ночных снайперов» является глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он нашел в ее словах протест, поэтому обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить рок-звезду на дискредитацию Вооруженных сил России. Общественнику кажется, что, используя стихотворные формы, знаменитость критикует спецоперацию.

«Учитывая публичность высказываний Арбениной Д. С., считаем что в действиях последней содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан)», — говорится в его письме на имя генпрокурора Игоря Краснова.