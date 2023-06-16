Apple создаст защищенный от царапин iPhone

Сроки выпуска подобного устройства пока неизвестны.

Компания Apple запатентовала устойчивую к царапинам заднюю часть корпуса для смартфонов, пишет Daily Mail. Благодаря такой поверхности пользователи смогут не носить чехлы.

По данным издания, компания создаст гибридный материал, который поможет сохранить качество сотового соединения и прочность. Задняя панель будет состоять из микробусин, которые защитят мягкие части корпуса телефона. Предполагается, что в диаметре каждый такой шарик будет около 5 мм.

Также новый элемент корпуса станет частью визуального оформления iPhone — материал будет «мерцать, как драгоценные камни» и отражать свет. О том, когда потребители смогут купить подобное устройство, пока неизвестно.