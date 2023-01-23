На то есть веские причины. Компания сосредоточена на других новинках, и ей не до презентаций.

Известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg поделился новыми подробностями о будущих презентациях Apple. Фанатам придется ждать осени, чтобы посмотреть на новые продукты.

По данным источника, Apple сменила стратегию и отменила весеннюю презентацию. На ней обычно показывают новые Mac и iPhone SE. В этом году их не будет. Причина: в январе компания уже представила MacBook Pro и HomePod, пишет hi-tech.mail.ru.

Сейчас у компании просто не осталось новинок, и показывать нечего. В 2023 году девайсы представили зимой, а не весной, потому что Apple нуждается в увеличении выручки в первом и втором кварталах года.

Чем занимается Apple

Еще одна причина отмены: компания бросила все силы на создание XrOS — операционной системы для очков дополненной реальности. Ожидается, что ее презентация состоится в июне 2023 года.