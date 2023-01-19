Apple утратила лидерство в топ-500 самых дорогих брендов мира, который составляет консалтинговая компания Brand Finance. По итогам 2022 года Apple на первой строчке рейтинга сменил Amazon. Обе компании подешевели в прошлом году, но падение Amazon оказалось меньшим.
Стоимость бренда Apple упала на 16%, до $297,5 млрд. А Amazon потерял за 2022 год 15%, и его стоимость составила $299,3 млрд. Год назад бренд Apple стоил $355,1 млрд, а Amazon — $350,3 млрд.
На третьем месте рейтинга остался Google (+6,8%, до $281,4 млрд), на четвертом — Microsoft (+4%, до $191,6 млрд), замыкает пятерку Walmart (+17,8%, до $131,8 млрд).
Эксперты оценивают стоимость бренда исходя из анализа товарных знаков, интеллектуальной собственности, дохода бренда, его восприятия заинтересованными лицами, пишет OL.
Среди технологических лузеров стоит отметить Alibaba (-56% стоимости, до $10 млрд), WeChat (-19%, до $50,2 млрд), Samsung (-7%, до $99,7 млрд).
В числе лидеров по росту стоимости бренда Tesla (+44%, до $66,2 млрд) и BYD (+57%, до $10,1 млрд), а также LinkedIn (+49%, до $15,5 млрд) и Instagram (+42%, до $47,4 млрд).