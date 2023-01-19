Apple утратила лидерство в топ-500 самых дорогих брендов мира, который составляет консалтинговая компания Brand Finance. По итогам 2022 года Apple на первой строчке рейтинга сменил Amazon. Обе компании подешевели в прошлом году, но падение Amazon оказалось меньшим.

Стоимость бренда Apple упала на 16%, до $297,5 млрд. А Amazon потерял за 2022 год 15%, и его стоимость составила $299,3 млрд. Год назад бренд Apple стоил $355,1 млрд, а Amazon — $350,3 млрд.