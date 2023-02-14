Анжелике Агурбаш снова выставили счет по делу о шубах Белкоопсоюза

Всего на певице числится 12 исполнительных производств

В базе данных Федеральной службы судебных приставов появилась сумма долга певицы Анжелики Агурбаш перед российским банком ВТБ.

Задолженность составляет 696 421 российских рублей (около 26,3 тысяч белорусских). Кроме того, в базе снова появилось производство по иску унитарного предприятия «Белвнешторг Белкоопсоюза», но сумма изменилась, пишет Sputnik.by.

Если в августе 2022 года было 6 014 534 российских рублей, то сейчас – 6 013 962. То есть она уменьшилась незначительно – на 572 российских рубля (21,6 белорусских). Зато катастрофически вырос исполнительский взнос. В 2021 году Агурбаш должна была заплатить 5 тысяч российских рублей, а теперь сумма превышает 426 тысяч (около 16,1 тысяч белорусских).

Всего на Анжелике Агурбаш числится 12 исполнительных производств. В том числе штрафы и взыскание налогов. Общая сумма – примерно 7,24 млн российских рублей (более 273 тысяч белорусских).

Иск ВТБ подавался в Мещанский районный суд Москвы, а осенью 2022 года решение приняли не в пользу Агурбаш. Другой крупный иск в 2021 году рассмотрел Экономический суд города Минска.

В первом случае суд был недоволен тем, что певица пользовалась кредитной картой, но не погасила долг. Во втором – компания из системы Белкоопсоюза требовала вернуть несколько десятков меховых изделий, которые Агурбаш обязалась продать, либо выплатить их стоимость.

Договор о продаже шуб, головных уборов, сумочек и других изделий стороны заключили в ноябре 2018 года. Певице полагался процент с продаж. Она провела в Москве презентацию меховой коллекции, но в итоге денег партнерам так и не перечислила.