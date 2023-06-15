Антон Макарский: «Не перестаю благодарить Бога за то, что дети у нас не появились раньше…»

Артист, который женат на уроженке Витебска, рассказал, как воспитывает своих детей.

Виктория и Антон Макарские стали родителями лишь спустя 13 лет брака. В 2012-м у пары родилась дочь Мария, а через три года на свет появился второй ребенок артистов — сын Иван.

Виктория столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. «Скажу сразу: ЭКО не было. Суррогатных матерей тоже не было. Перед этим у меня в Москве были две попытки ЭКО, во время которых я чуть не умерла. Потом наступил переломный момент нашей жизни, когда мы с Антоном решили уповать на Бога. Стали молиться, отменили ЭКО в Израиле, а через полгода я забеременела Машей. Еще через два года появился Ваня. Это два вымоленных ребенка. Врачи к их появлению не имеют никакого отношения. Это действительно чудо», — откровенничала блондинка.

Звездные супруги не раз отмечали, что долго мечтали о наследниках, поэтому сейчас полностью посвящают себя воспитанию детей.

«Я не перестаю благодарить Бога за то, что дети у нас появились не раньше. Сейчас мы тоже не все правильно делаем, скажем мягко. А раньше мы бы просто изуродовали», — сказал он в YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Артист говорит, что довольно мягок по отношению к детям. «И ссоры, и споры, как и у всех детей, случаются. Но радует то, что когда иногда происходят конфликты с другими детьми во дворе (что тоже нормально), они друг за друга горой! По поводу старинных мер — не наш метод. Пару раз пытался угрожать детям ремнем, но они сразу поняли, что дальше угроз дело не пойдет. Я воспитывался в условиях полной свободы, пытаюсь так же относится к нашим детям. И для меня в свое время, и для них сейчас самое большое наказание — расстроить своих родителей. Причем по настоящему поводу, а не по придуманному штампу. Например, вранье приносит сильную боль для любящего человека, а двойка в школе — часто просто повод для едкой шутки, не более того», — рассказывал Макарский в интервью «СтарХиту».

Постепенно вместе с наследниками изменились и сами звезды. «При детях неудобно ругаться. Да и с возрастом любовь и сострадание друг к другу стали намного глубже, и, честно говоря, просто уже лень ссориться. Какой смысл портить друг другу настроение? Лично я напрямую связываю здоровье с добротой. Зло и хорошее самочувствие — вещи несовместимые», — говорит Виктория.