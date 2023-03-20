Аномальная жара унесла жизни миллиона рыб в Австралии

Экологи сообщают, что причиной массовой гибели является резкое потепление, из-за которого значительно поднялся уровень кислорода в воде.

Жара, выходящая за пределы нормы, за последние несколько лет стала обыденностью в Австралии.

Фотографии в местных СМИ показали ковер из мертвой рыбы, плывущий вниз по реке Дарлинг возле небольшого городка Менинди на крайнем западе Нового Южного Уэльса. ABC сообщила, что в предыдущие годы в Менинди неоднократно происходили случаи гибели рыбы, но власти заявили, что масштабы этого случая превосходят все ранее виденное. Информационное агентство AAP написало о «миллионах» мертвых рыб.

По словам представителей Министерства первичной промышленности, гибель рыбы, вероятно, была вызвана сочетанием жары и низкого уровня кислорода, вызванного отступающими паводками. Помимо карпа, погибли пресноводная сельдь, треска Муррея и окунь, говорится в сообщении. В выходные в регионе ожидается температура более 40 градусов по Цельсию, пишет ABC.

«Вонь была ужасной», – сказал местный фотограф Джефф Луни, по сообщению AAP, после того, как в четверг вечером заметил огромное скопление мертвой рыбы возле Менинди. «Мне почти пришлось надеть маску».

По данным AAP, во время сильной засухи в конце 2018 и начале 2019 года в реке возле Менинди произошла огромная гибель рыбы, жители оценили количество мертвых рыб в миллионы. Австралия особенно страдает от изменения климата – следствием этого являются тепловые волны, кустарниковые пожары и наводнения. Уже в январе, после сильного наводнения в южном штате Виктория, появились сообщения о бесчисленных мертвых карпах из реки Муррей, которые лежали в пастбищах и гнили на солнце.