Андрей Мельниченко стал еще богаче

Уроженец Беларуси миллиардер Андрей Мельниченко, несмотря на сложную геополитическую ситуацию и санкции, сумел приумножить свое состояние. По версии журнала Forbes вошел в первую пятерку бизнесменов-везунчиков.

«Все мои личные и семейные счета заблокированы, личные активы и имущество семьи арестованы, — рассказывал Мельниченко про санкции в интервью швейцарскому журналу. — Вокруг компаний, которые я основал, возникла большая юридическая неопределенность. Операции строго ограничены. Хуже всего то, что страдает моя семейная жизнь. Мне больше не разрешен въезд в ЕС, хотя моя семья жила в Европе. Дети не видят своих друзей, скучают по своим игрушкам и задают вопросы, на которые я не могу ответить…

Санкции против моей семьи не могут способствовать достижению мира на Украине. Но они определенно способствуют нарушению глобальных цепочек поставок продовольствия и энергоносителей. Всё это приведет к катастрофе для сотен миллионов людей в более бедных странах, которые, на самом деле, имеют к этому ужасному конфликту на окраине Европы даже меньшее отношение, чем моя семья.

Во-вторых, мы подали иски в Европейский суд, в органы ЕС и Швейцарии. Формальное обоснование санкций против меня и моей семьи — нонсенс. Я не олигарх. Я не “член ближайшего окружения”. Налоги, уплачиваемые компаниями, которые я основал, — это не преступление, а естественное и законное поведение. Наказание моей жены только за то, что она разделяла со мной успехи в течение 17 лет брака, не имеет законных оснований.

Швейцария лишила меня своей правовой защиты. Она применила решение ЕС, направленное против человека и его семьи, которые живут здесь уже много лет, соблюдая правила и выполняя все условия для легального проживания. Я выбрал Швейцарию в качестве места проживания, предполагая, что она является суверенным правовым государством, основанным на верховенстве закона, где не могут происходить такие вещи. То же самое и в случае с моей женой. Как только ЕС ввел санкции, Швейцария автоматически последовала его примеру.

Мою семью наказывают за то, что у меня не та национальность, и за то, что я богат».

Тем не менее, несмотря ни на что, по данным Forbes, Мельниченко за минувший год стал богаче на $2,1 млрд.

Кроме этого, в прошлом году в Азии рекордно выросли цены на уголь, который добывает еще одна основанная бизнесменом компания СУЭК. Состояние Мельниченко оценивается в $27,5 миллиарда.

«Я родился в 1972 году в Гомеле, втором по величине городе Беларуси, — рассказывал о себе Мельниченко. — Мама у меня украинка, отец белорус. Оба родителя были преподавателями. Отец преподавал физику в местном университете, а мама была учительницей русской литературы и работала в музыкальном училище».

Пару недель назад Андрей Мельниченко был в Южной Африке. Там он пытался убедить местных политиков добиться от ЕС смягчения санкций против поставок удобрений, сообщает Bloomberg.

Поездка бизнесмена была приурочена к предвыборной конференции «Африканского национального конгресса» (правящей партии ЮАР), в кулуарах которой он общался с местными политиками, пишет издание. Назвать тех, с кем встречался, Мельниченко отказался.

«Я не думаю, что люди, страдающие от нехватки еды, должны становиться стороной конфликта», — заявил миллиардер в интервью, которое давал в Ирене, к северу от Йоханнесбурга. Bloomberg передает его мнение о том, что удобрения, поставки которых будут сорваны из-за санкций в течение 12 месяцев, позволили бы вырастить достаточно зерна, чтобы накормить более 200 млн человек.

«По словам Мельниченко, в этом году поставки удобрений сократились примерно на 9 млн тонн — 8 млн тонн с российских заводов и около 1 млн тонн с европейских», — пишет издание.

По данным агентства, Мельниченко рассчитывает убедить политиков в ЮАР повлиять на позицию Евросоюза по санкциям, перекрывающим потоки продовольствия и жизненно важных удобрений для сельскохозяйственных культур.

Мельниченко, как пишет Bloomberg, обвиняет ЕС в усугублении глобального продовольственного кризиса и убежден, что уступки Евросоюза не улучшат ситуацию. По его словам, проблемы с поставками российских удобрений в 2022 году обойдутся южноафриканским фермерам в $2 млрд.

«По данным Всемирной продовольственной программы ООН, безопасность 50% населения мира, зависящего от продуктов питания, произведенных с помощью минеральных удобрений, находится под угрозой», — резюмирует Bloomberg.