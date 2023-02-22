Миллиардер Андрей Мельниченко, который родился в Беларуси, владеет домом стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов в центре Лондона, сообщает Форбс со ссылкой на The Times.

Бизнесмен был вынужден раскрыть эту информацию из-за нового закона Великобритании, который обязывает офшоры раскрывать своих бенефициаров.

Мельниченко владел домом на Итон Плейс, недалеко от Букингемского дворца, через компанию Valten Limited, зарегистрированную на Бермудских островах.

Согласно данным земельного кадастра, компания приобрела особняк за £5,5 миллионов в 2011 году, за 12 лет его стоимость увеличилась практически в два раза.

В марте 2022 года Мельниченко попал под санкции Великобритании.

Андрей Мельниченко — богатейший человек России, согласно рейтингу Forbes Real Time. Его состояние оценивается в 27,6 миллиарда долларов.

Ранее было известно, что Мельниченко владеет особняком в городе Аскот недалеко от Лондона за 30 миллионов фунтов стерлингов.