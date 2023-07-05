Андрей Климов: “Мне много не надо: кусок хлеба, мирное небо и чтобы все были здоровы…”

Экс-депутат Верховного Совета Беларуси, который в 2005 году пытался совершить в стране революцию, рассказал “Народной Воле” о ситуации в Украине, о своих прогнозах, которые, как правило, не сбываются, а также о том, чем он сейчас занимается.

Андрей Климов был известным бизнесменом и депутатом Верховного Совета 13-го созыва. После победы «оранжевой» революции в Украине он объявил, что белорусская революция состоится 25 марта 2005 года.

В итоге власти разогнали организованную им 25 марта акцию протеста на Октябрьской площади в Минске, а позже за эту акцию Климов был осужден на 1 год и 6 месяцев.

В последнее время на своей странице в социальных сетях Андрей Климов также много высказывается о политике, ситуации в Украине и делает прогнозы, которые затем “пролетают мимо цели”. Вот некоторые из них:

«10 декабря 2022 года падет Севастополь, к 31 декабря Вооруженные Силы Украины (ВСУ) выйдут на госграницы Украины, а 9 января 2023 года Владимир Путин совершит ошибку, которая приведёт к развалу России в феврале 2023»;

«Победа Украины в войне с Россией только укрепит власть Александра Лукашенко в Беларуси, после освобождения Крыма в начале декабря и выхода ВСУ 31 декабря 2022 к своим государственным границам. Россия в январе 2023 года может перестать существовать как государство»;

«Александр Лукашенко в 2023 станет во главе самого большого и богатого государства в мире. Ненадолго, лет на пять, пока его не потеснят новые элиты, и когда нынешние его проблемы со здоровьем не станут препятствовать не только его политической деятельности, но и просто жизнедеятельности».

Мы поинтересовались у Андрея Климова: зачем он пишет то, что затем, мягко говоря, оказывается неправдой? Или все эти прогнозы, как говорят, “от балды”?

— Почему “от балды”? – обижается экс-депутат Верховного Совета. – Я размещал свои посты в соцсетях для того, чтобы в том числе и наши власти были готовы к возможным переменам.

Мои прежние прогнозы основывались на реальном положении дел. Мы видели, что в прошлом году российские войска были в определенном разладе, особо никто не хотел воевать.

И, если бы не предательство в Офисе Владимира Зеленского, в ВСУ и в Генштабе, то украинские войска реально могли бы уже выйти к государственным границам. Ведь не было сопротивления. Но ВСУ отказалось от этого. Сами украинские военные были в шоке!

— К такому мнению вы сами пришли или кто-то подсказал?

— Я учился во Львовском училище, у меня там много друзей осталось. Общаемся. Кроме того, и сам вижу: в последнее время украинская армия крепнет и набирается опыта. Большинство из тех, кто сегодня в украинской армии, прошли АТО (антитеррористическая операция на Донбассе) – и солдаты, и офицеры. А война – это не училище. Это огромный опыт!

— Вы говорили, что уже в начале этого года Россия развалится…

— Если правители теряют поддержку армии, то теряют и власть. Я по-прежнему считаю, что война должна была закончиться еще в прошлом году, и тогда россияне бы сами попросили Александра Лукашенко возглавить Союзное государство.

— Ваша цитата: «Александр Лукашенко в 2023 станет во главе самого большого и богатого государства в мире…»

— Не исключено, год ведь еще не закончился. Я имел ввиду как раз, что он может быть главой Союзного государства, которое, возможно, станет правопреемником нынешней России.

Как ни парадоксально звучит, но может получиться так, что Россия войдет в состав Беларуси через Союзное государство, а не наоборот, как долгое время хотел того Путин.

Так что все реально, все возможно.

— Может, еще один прогноз сделаете: когда и чем закончится военный конфликт в Украине?

— Одна сторона моего мозга говорит о том, что у России еще хватит ресурсов вести военные действия в Украине не один год. Возможно, что со временем даже переломят ситуацию. То количество вооружения, которое есть у России, несравнимо с тем, что имеет Украина.

Но надо понимать, что на самом деле это война между США и Россией, просто идет она на территории Украины. Мне кажется, украинцы глупо поступили, что взяли на себя эту роль. Заигрыванием с НАТО они спровоцировали конфликт. Надо было быть более гибким. Но случилось так, как случилось. Украинцы сами пошли на противостояние, и надо было понимать, что рано или поздно все этим и закончится.

В тое же время вторая сторона моего мозга говорит о том, что Путин в какой-то мере уже сломлен психологически. Он не готов к такой затяжной войне. Россия сейчас вообще может стать придатком Китая.

Да и россияне, думаю, воевать не хотят. Мне кажется, что они тоже зашли в тупик с этой “специальной операцией”. Думаю, Кремлю сейчас выгодно окончание войны хотя бы на сегодняшних условиях. Но Украина на это не пойдет.

Повторюсь, я — не Господь Бог и не претендую на то, чтобы мои прогнозы сбывались на все сто. Я озвучиваю их, чтобы белорусы были готовы к разным сценариям развития событий. Чтобы белорусским властям хватило мужества не вступить в эту войну, не поддаться на провокации. Главное – сохранить государство и жизни белорусов, не лезть в эту войну.

— Хотел узнать, чем вы сейчас занимаетесь кроме того, что делаете какие-то политические прогнозы?

— Работаю, но не хочу конкретизировать, в какой сфере.

Скажем так: на жизнь мне хватает.

После всего, что со мной произошло в этой жизни, мне много не надо: кусок хлеба, мирное небо над головой и чтобы все были здоровы.

Сергей ЗАБЛОЦКИЙ.