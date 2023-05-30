После проигрыша жодинскому «Торпедо-БЕЛАЗ» (0:2) в финале Кубка Беларуси председатель правления ФК БАТЭ Андрей Капский в интервью sport5.by подвел итоги выступления «желто-синих» в этом матче и рассказал о причинах, повлиявших на результаты клуба в текущем сезоне.

«Сложно сейчас подбирать слова, во мне говорят эмоции. У нас последние полгода получились очень тяжелыми. Все очень непросто сейчас в нашем белорусском футболе. К сожалению, есть определенные вещи, которые расстраивают и где-то опускают руки, но мы держимся.

Хочется поблагодарить команду соперника. Я очень рад за Дмитрия Молоша, за Сергея Веремко, за Владислава Мелько. Хочу их поздравить. Эта победа позволит им сыграть во втором раунде Лиги конференций.

Хочу поблагодарить ребят нашей команды. Мы были сегодня сбалансированы, но лишь местами: были те, кто реально хотел победить, завоевать этот Кубок, а у кого-то запала, увы, не хватило.

Хочется двигаться вперед. И хочется, чтобы мы быстрее вновь стали целостными. Потому что, когда из системы выбивается часть людей, кому-то может это в радость. Но мне — точно нет. И мне обидно за этих ребят. Я хочу, чтобы мы снова были едины, мы все этого хотим. Мы работаем, чтобы добиваться цели на благо нашей страны. Но не всем, наверное, это удается понять. Пока мы едины, мы непобедимы. Мы прорвёмся.

Спасибо нашим болельщикам. Извините. Мне очень стыдно. Но мы должны быть едины до конца. Засветит солнце на нашей улице, над нашим клубом, над нашим стадионом. Так бывает. Конечно же, мы это не принимаем. Я думаю, у нас будет возможность в этом сезоне еще доказать и показать свой характер, потому что местами свой характер мы теряем. Но все образуется в испытаниях — и нужно двигаться только вверх.

Со стороны клуба мы делали и делаем все возможное. Хотя многие команды в этом году столкнулись с тем, что остались у разбитого корыта. И нас эта участь, к сожалению, тоже постигла. Но мы как-то справляемся с этим. Надеюсь, ребята и болельщики с пониманием относятся к тому, что мы бессильны в некоторых ситуациях. На сегодняшний день БАТЭ – это молодежная команда. «Минск», «Ислочь», «Энергетик». Вот мы сейчас где-то там. Но все равно, бренд и имя довлеют. И надо им соответствовать. Только, увы, не всегда получается.

Пока что нужно выстоять следующий тур чемпионата и упорно поработать в паузе в июне. Конечно, рано нас хоронить. БАТЭ был, есть и будет. И это не потерять, не забыть. БАТЭ – это ассоциация с футбольными успехами Беларуси. Постараемся делать все для того, чтобы этому соответствовать,» — сказал Андрей Капский.

Напомним, что в конце минувшего года появилась информация о создании так называемого «черного списка» футболистов, в основном из участников видео против насилия, записанного в сентябре 2020-го. Говорилось, что с фигурантами списка клубам запрещено заключать контракты. Сейчас ходят слухи, что решением их вопроса занимается комиссия во главе с генеральным прокурором Андреем Шведом – та самая, которая рассматривает обращения тех, кто после событий 2020 года покинул Беларусь, но желает вернуться. Отдельных игроков уже допустили к играм, но в целом ситуация не решена.