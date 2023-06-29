Андрей Арямнов: «У меня появился ученик из Китая»

«Он сам меня нашел в Беларуси, когда узнал, что я выиграл Олимпиаду в Пекине», — рассказал олимпийский чемпион по тяжелой атлетике «Народной Воле».

Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов – победитель Игр-2008 в Пекине. Чемпион мира 2007 года, обладатель мировых рекордов в весовой категории до 105 килограммов. Сейчас спортсмен, в основном, занимается тренерской работой.

«На днях я расширил свой горизонт в тренерской практике, — рассказал Андрей. — Теперь у меня есть ученик из Китая. Надеюсь, что мой опыт и моя информация о тяжелой атлетике, которую собирал по всему миру, пригодятся нам в будущих тренировках, и мы добьемся больших результатов».

— У меня есть много учеников в разных странах – в Бразилии, Китае, США и Великобритании, — продолжает Андрей Арямнов. – Без ложной скромности скажу, что в мире я довольно востребованный тренер. У меня ученица из США в прошлом году завоевала бронзу на чемпионате мира. Правда, среди ветеранов.

— Вы проводите занятия дистанционно?

— Естественно, я же в Беларуси живу. Но даже в дистанционных тренировках больших сложностей нет. Главная сложность – иностранный язык, которым я не очень хорошо владею, но сейчас и это не преграда. В интернете есть много переводчиков. Тем более, что терминология тяжелой атлетики, можно сказать, универсальна и понятна спортсменам из разных стран. Поэтому суть тренировки мне очень легко объяснять по видеосвязи.

— А как вы нашли себе ученика из Китая?

— Это он меня нашел. Яну 26 лет, учится в Беларуси. Любит заниматься тяжелой атлетикой. Захотел найти себе здесь тренера, узнал от кого-то, что я в 2008 году выиграл Олимпиаду в Пекине. Мы с ним начали общаться, несколько раз Ян приходил на тренировки в зал.

Хочу сказать, что у этих ребят из Китая совершенно другой менталитет. У них совершенно другое питание, традиции. Они уже давно живут не в этом веке, а в следующем.

Посмотрим, подойдет ли ему в дальнейшем моя методика и система обучения. Но после первой тренировки Ян сказал так: «Это то, что мне нужно».

— На каком уровне ваш китайский ученик?

— Спортсмен-любитель, который хочет заниматься тяжелой атлетикой более профессионально. Вот он ко мне и обратился, поскольку меня можно назвать “дефектологом” этого вида спорта. Я могу подсказать, какой должна быть правильная траектория движения, какие мышцы более сильные, а какие послабее… Для меня организм человека — это музыкальный инструмент. Его нужно хорошо настроить. Хорошо настроенный инструмент – хорошо играет.

Моя задача в работе с китайским спортсменом – раскрыть его потенциал и вдохновить на какие-то результаты. Потому что если нет цели, то и работать человек особо не хочет.

— Как долго вы планируете тренировать китайского спортсмена?

— Все будет зависеть от его желания. Но лично я не люблю долго заниматься со спортсменами. Мне интересно настроить человека и отпустить его в свободное плавание.

Я изучаю технику тяжелой атлетики уже очень давно, объездил много стран и проверил много методик. Так что мне есть что передать своим ученикам. Я могу подстроиться под любого человека.

— Вы сейчас только тренерской работой заняты или, возможно, мы еще увидим вас на помосте?

— Я сейчас готовлюсь к чемпионату мира-2023, который пройдет в сентябре. Как известно, белорусским тяжелоатлетам разрешили участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Раньше не было стартов, где я мог бы показать, на что способен. Так что в ближайшее время отправляюсь в “Раубичи”, где тренерский совет будет решать, насколько я годен для того, чтобы представлять нашу страну на чемпионате мира.