Анатолия Шумченко не взяли водителем на «скорую»

В объявлении о вакансии, которая размещена на сайте по поиску работы, указана зарплата – от 800 до 1000 рублей при отсутствии опыта работы и наличии водительских прав категории «В». Со стажем по трудовой книжке от года и наличии еще категории «С» зарплата чуть выше.

Анатолий Шумченко, который, как рассказывала «Народная Воля», уже давно ищет работу, откликнулся на предложение. И тут же получил культурный отказ.

«Совершенно очевидно, что причиной отказа в работе, по представленным вакансиям, куда я постоянно обращаюсь время от времени — являются не мои профессиональные навыки и качества, а прошлая общественно-политическая деятельность, — высказывает свое мнение Анатолий. — Вчера я откликнулся на вакансию водителя «скорой помощи», а сегодня пришёл отказ. Примечательно, что там опыт не требовался, зарплата невысокая (800 рублей), наличие прав категории «В» у меня имеется.

Хотел послужить людям, спасая их, пусть и таким образом, но, значит, не судьба…»

Вера ВИР.