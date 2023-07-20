Анатолий Шумченко получает предложения о женитьбе

Ролик бывшего лидера предпринимателей с фильтром старости в TikTok собрал около тысячи комментариев. Шумченко засыпают комплиментами и предложениями о знакомстве.

«Технологии — они такие, — рассказывает Анатолий Шумченко «Народной Воле». — 113 тысяч просмотров за пару дней и около 1000 комментариев под моим видео в Тик Токе.

А сколько бабушек приняли меня за своего ровесника и завидного жениха в образе дедушки Толи, написав мне тёплые и признательные слова, — не сосчитать!

Меня засыпают комплиментами дамы всех возрастов и из разных стран, пишут мне приятные пожелания, предлагают познакомиться, подружиться и даже переехать в другую страну: мол, какие ваши годы, все у вас еще впереди, вы очень интересный мужчина! Говорят, что седина мне к лицу и что мужчины — как хорошее вино, с каждым годом только лучше и привлекательнее становятся. Некоторые желают мне найти ту самую свою женщину…

Я, конечно, смеялся. И уже устал писать, что это — просто фильтр старости, но это, похоже, уже не имеет никакого значения: со мной активно хотят знакомиться. Почти как в том фильме «В джазе только девушки»: «У каждого свои недостатки».

В общем, с подобными фильтрами надо быть аккуратнее, чтобы не скатиться в параллельные миры раздвоения личности…»

Стоит заметить, что Анатолий Шумченко давно и счастливо женат. Жена к популярности мужа в соцсетях относится с улыбкой и пониманием.