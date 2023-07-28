Анатолий ШУМЧЕНКО: «Мы слишком долго были эгоистами и закрывали глаза на многие вещи…»

Бывший лидер ликвидированного республиканского объединения предпринимателей “Перспектива” Анатолий Шумченко считает, что белорусы во многом сами виноваты в том, что происходит в общественно-политической сфере.

— Наш мир нельзя повернуть вспять за один миг по щелчку: мы можем только делать его лучше вместе, когда изо дня в день кропотливо работаем и живем по принципам справедливости, разумности и совести, — делится своими мыслями в соцсетях Анатолий Шумченко. — Слишком долго были эгоистами, пользуясь сиюминутными благами, закрывая глаза многие вещи…

У меня нет злости и ненависти к тем, кто сегодня определяет вектор направления жизни в стране, ибо они есть мы и наше воплощение той прошлой жизни, когда большинству было плевать на фундаментальные вещи строительства общественной модели, в которой живут прогрессивные страны.

Похмелье после затяжного и беззаботного веселья — всегда тяжело и долго проходит: порой десятилетиями…

Берегите себя, живите долго и счастливо!»