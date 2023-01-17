Анатолий БЕЛЫЙ: «Не понимаю, как дальше жить…»

Артист Анатолий Белый отреагировал на трагедию в Днепре.

«На столе остались яблоки… — написал в он в соцсетях. — Девушки из этого дома, их уже нет в живых. Оставшиеся в живых воют и хрипят от ужаса. Муж прикрыл собой беременную жену от падающей стены, так их и нашли…

Я не могу думать ни о чём другом.

Хожу, улыбаюсь, разговариваю, а в голове вот это.

И опять не понимаю, как дальше жить, о чём творить.

Я не резиновый, не вмещаю…»

Как сообщала «Народная Воля», летом минувшего года 49-летний российский актер театра и кино Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова после 19-летней службы в нем. Он уехал из России.

«Да, я уехал, — прокомментировал артист свое решение. — Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью.

Потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведёт подлую, неправедную, страшную, кровавую войну. Не могу делать вид, что ничего не происходит, не могу видеть смеющихся в летних кафе людей, не могу слышать весёлую музыку, льющуюся из открытых дверей. Не могу больше молчать.

Мою страну выбили из под ног вместе с людьми, которых я считал друзьями (остались единицы), вместе с теми, кому я играл со сцены, наивно полагая, что хоть как- то действую на их души и сердца. Дурак.

Самое главное моё слово в этом тёмном времени — разочарование. Оно очень глубокое и разностороннее. Разочарование в природе человека, в победе звериного бессознательного над слабым разумом. Тьма рулит. Сразу предвосхищу такого рода мысли- я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего Египта каждый день и многое не удаётся. Но я стараюсь.

Наверное, я из тех, кто не может смеяться после Аушвица. Тот был исторически далеко и не так ощущался, но вот он пришёл в мою жизнь. Пришёл неожиданно и страшно. И как с этим жить- пока не знаю. Я пессимист и думаю, что тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. На мой век её хватит точно.

Сегодня с утра ракета упала в Виннице. Погибли взрослые, дети. Я родился в Винницкой области. С 24 февраля у меня внутри огромный камень, он давит и сердце моё болит каждый день. Нет войне».