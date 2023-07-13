Анастасия ТИХАНОВИЧ: «Сегодня папин день рождения…»

Известному артисту исполнился бы 71 год.

«Незаменимые есть», — говорит дочь Александра Тихановича.

«…Мы бы обязательно пошли куда-то посидеть все вместе, — написала Анастасия Тиханович в соцсетях. — А я бы подарила ему, как обычно, что-то, что он мог бы всегда носить с собой. Новый телефон, заколку на галстук, тесненные красивые обложки ручной работы для водительских прав, кожаный брелок для ключей с подвеской в виде надписи «Золотой Папа»…

Его день рождения почти всегда приходился на «Славянский базар», поэтому мы часто отмечали его в Витебске. Тоже, наверное, не случайно, ведь малая родина нашей семьи с папиной стороны — это, в том числе, Витебская область. Кого только не бывало в гостях на его празднике!

Сегодня рано утром он бы поехал в Храм, встречать свой новый год. Готовился бы к Причастию. Потом бы точно заехал за остатками черешни в овощной ларёк, там наверняка прихватил бы еще и спелый арбуз.

Ему бы бесконечно звонил телефон, а он бы отвечал на все звонки, писал бы благодарности в ответ на все сообщения. Непременно все слова большими буквами!

Он бы много шутил и улыбался, и все в нашей жизни, наверное, было бы совсем иначе.

Незаменимые есть.

…Сегодня мы будем встречать его день рождения вместе с молитвой о нем. О его светлой душе, которой нам так не хватает.

Когда на Восточном я дотронусь рукой до плиты, меня обязательно согреет появившийся из-под облачка яркий солнечный луч. Я ему улыбнусь…Как всегда, поглажу любимые морщинки на портрете. И скажу со всей любовью:

«С днём рождения, Папа»!»…