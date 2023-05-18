Анализ крови позволит выявить более 60 видов онкозаболеваний: Минздрав о внедрении теста PanTum Detect

Впервые белорусские ученые-медики проводят эксперимент по разработке производства, а также внедрению в практику использования теста PanTum Detect, который дает возможность выявить более 60 видов онкозаболеваний на разных стадиях.

Как сообщает Минздрав, «речь идет о масштабном белорусско-германском проекте трансфера технологии».

При использовании теста PanTum Detect пациенту для выявления онкоклеток будет достаточно в сертифицированной лаборатории сдать анализ венозной крови.

Сообщается, что на сегодняшний день тест PanTum Detect позволяет обнаружить более 60 видов онкозаболеваний и заменить около 200 диагностических исследований. Что важно — болезнь благодаря этому тесту можно выявить на разных стадиях, в том числе и нулевой (предраковые заболевания). Также речь идет о возможности выявления тех патологий, для которых сейчас нет эффективных методик раннего скрининга.

В информации, размещенной на сайте Минздрава, также уточняется, что с 2019 по 2022 год проведены различные необходимые исследования и клинические испытания. Они проходили на базе ведущих белорусских научно-практических и медицинских центров. В итоге этой исследовательской работы подтверждены высокие диагностические возможности теста PanTum Detect в выявлении онкологических заболеваний.

Анализ доступен всем желающим, исследования проводятся только сертифицированными специалистами в государственных аккредитованных лабораториях. Желающие пройти это обследование на данный момент смогут сделать это на платной основе.

По информации Минздрава, предполагается участие более 120 лабораторий по всей территории Республики Беларусь. Список сертифицированных лабораторий, где можно будет сдать кровь для прохождения теста PanTum Detect, опубликуют дополнительно.