Амстердамские вопросы Борису Акунину

Известный писатель Борис Акунин опубликовал ответы на вопросы, на которые не успел ответить во время встречи с читателями в Амстердаме.

Некоторые нам показались интересными.

Какие исторические ассоциации вызывают у вас современные события в России?

Японская война. Вот-вот грянет Цусима, а потом, боюсь, будут и Кровавое воскресенье, и баррикады.

Я слышала о том, что ВВС купила права на экранизацию «Приключений Фандорина». Работа над сериалом уже началась?

Уверен, что в обозримом будущем никто на Западе не захочет снимать фильм о героическом российском сыщике. Страна Россия мягко говоря вышла из моды.

Вот если бы фамилия героя была Фандоренко – иное дело.

Возможно ли мирное (переговорное) решение войны? Кто бы из исторических, политических, любых деятелей мог бы стать медиатором в переговорах?

Китай мог бы. Это единственная держава, которую ни одна из сторон не воспринимает как врага, а для Путина китайский лидер просто старший брат, которого нельзя ослушаться. Но сначала Вашингтон и Пекин должны будут разрешить свои противоречия, а на это что-то непохоже.

Как сегодня русскому человеку быть, если случайно встретил человека из Украины? «Вы откуда?». «Я из Москвы». «А я из Украины». И неловкая пауза.

Много раз попадал в такие ситуации. Всегда говорю: «Я против Путина». Если украинец после этого все равно отворачивается – ну что поделать? Грущу.

Есть ли у вас планы написать историю европейских империй? Было бы очень интересно.

Меня интересует история Великого княжества Литовского – как альтернативной Руси (на старинных картах это государство часто и обозначали как Rus, а территорию России как Tartaria). Но писать – вряд ли. Пускай литовские, украинские или белорусские авторы напишут.

Кто может возглавить Россию после Путина?

Один вариант: вероятнее всего к власти придет какая-нибудь военная хунта, «черные полковники», но долго они вряд ли продержатся. Второй вариант: власть унаследует, согласно конституции, премьер-министр (неважно, Мишустин или какой-то иной) и свалит все несчастья на предыдущий режим. Третий: РФ ляжет под Китай, и тогда смена Путина на другого правителя ничего не изменит.