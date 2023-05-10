Американский сигнальный рак оккупирует водоемы Гродненской области

В начале «нулевых» в некоторых притоках реки Неман в Гродненской области рыбаки стали вылавливать довольно странных по внешнему виду раков, отличающихся от обитающих в Беларуси длиннопалого и широкопалого, пишет сайт белорусских любителей рыбалки. Новый вид заинтересовал белорусских ученых, им оказался американский сигнальный (полосатый) рак. Ранее этот вид раков в Беларуси не встречался.

Как выяснилось, сигнальный рак был завезен на территорию нашей страны из Северной Америки еще в начале 80-ых годов, до определенного времени его просто никто не замечал. Прошли годы, новый вид акклиматизировался и стал успешно размножаться. Постепенно достигнув угрожающей для местных видов раков отметки. Дело в том, что американские полосатые раки являются переносчиками рачьей чумы, опасного заболевания, способного в значительной степени сократить численность длиннопалого и широкопалого раков. Кстати, последний в Беларуси отнесен к «краснокнижным» и находится на гране исчезновения.

Американский рак внешне схож с нашим широкопалым. Обычно встречаются особи красновато-коричневого и сине-коричневого цвета, оттенки хитинового покрова могут варьировать в зависимости от места обитания. На развилки клешни у этого вида присутствует сине-зеленое или белое пятно, что и послужило основанием для названия американских раков «сигнальными». А вот другое его название «полосатый» произошло из-за присутствия хорошо выраженных красно-коричневых полос на брюшке.

Помимо того, что новый для белорусских водоемов вид раков является переносчиком опасного заболевания, он также в буквальном смысле «объедает» наших раков, составляя для них жесткую кормовую конкуренцию. Сигнальный рак оказался более агрессивным и выносливым видом, способным относительно быстро приспосабливаться к новой среде обитания. Он менее требователен к содержанию в воде кислорода, способен выживать в загрязненных водоемах, быстрее растет и размножается. Несмотря на скромные размеры, длина взрослой особи редко превышает 6-9 см, полосатый рак берет численностью. Постепенно завоевывая новые территории и оттесняя с них длиннопалого и широкопалого раков.

В Беларуси сигнальный рак признан инвазивным (чужеродным) видом, несущим реальную угрозу для популяции аборигенных видов раков. Американского сигнального рака можно вылавливать без ограничений в любое время года и в любом количестве, даже во время весеннего запрета на рыбалку.