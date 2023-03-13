Америка на пороге финансового кризиса? США решили закрыть второй крупный банк за четыре дня

В США власти решили закрыть второй крупный банк меньше чем за неделю — нью-йоркский Signature Bank. Хотя он и столкнулся с оттоком вкладов, решение властей стало полной неожиданностью для менеджеров, выяснил Bloomberg. Клиенты начали забирать деньги из Signature Bank на фоне проблем у калифорнийского Silicon Valley Bank, крах которого стал крупнейшим с кризиса 2008 года

Банковский регулятор штата Нью-Йорк решил закрыть местный банк Signature Bank, сообщил Reuters. Он назвал это третьим по размеру крахом в банковской истории США, который произошел всего лишь пару дней спустя после закрытия другого крупного банка — Silicon Valley Bank в Калифорнии.

Решение о закрытии Signature Bank стало неожиданностью для управляющих банком: они узнали о прекращении работы незадолго до публичного объявления, сообщил осведомленный источник Bloomberg. Банк столкнулся с сильным оттоком средств вкладчиков в пятницу, 10 марта, но к воскресенью ситуация стабилизировалась, отметил источник. Если бы банку позволили, он смог бы продолжить работу, считает член правления банка Барни Фрэнк, его процитировал Bloomberg. По словам Фрэнка, у банка солидный кредитный портфель. Многие вкладчики Signature Bank — это малый бизнес, отметила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

Представитель Signature Bank отказался от комментариев Bloomberg.

Федеральная резервная система США (ФРС) заявила, что исключает системный риск для Signature Bank. Все его вкладчики получат возмещение: налогоплательщики не понесут убытков, пообещала ФРС. При этом она отметила, что защита не распространяется на акционеров и некоторых держателей незастрахованных долговых обязательств. В Signature Bank около 90% вкладов не были застрахованы, отметил Bloomberg. ФРС сообщила также, что ее Совет решил выделить дополнительное финансирование соответствующим депозитарным учреждениям, чтобы гарантировать, что банки смогут удовлетворить потребности всех своих вкладчиков.

Внезапное закрытие Signature Bank показывает срочность чрезвычайных мер, которые принимают власти США для поддержки банковской системы и снятия растущей обеспокоенности клиентов банков по поводу безопасности их вкладов, отметил Bloomberg. Кроме Signature Bank и Silicon Valley Bank в начале марта потерпел крах также Silvergate Bank, который The Verge назвал «краеугольным камнем» для мира криптовалют. Silicon Valley Bank, в свою очередь, специализировался на работе со стартапами.

«Федеральная система страхования вкладов (FDIC) страхует депозиты до 250 тыс. долл. (остальное вкладчики получают от продажи активов банка-банкрота), в эту сумму входят и пенсионные накопления, и трасты, и некоторые другие счета, — комментирует Российская газета. — Но не покрываются аннуитеты, программы страхования жизни, акции и облигации на брокерских счетах и некоторые другие. Теперь клиенты других банков могут начать в панике метаться, вызвав цепную реакцию. Компании с крупными депозитами могут оказаться под давлением, поскольку отток средств увеличился во всех банках, застрахованных FDIC.

Уязвима и коммерческая недвижимость: кредиты по ней потребуют рефинансирования уже по более высоким процентным ставкам. По данным Goldman Sachs, на рынке находятся более чем на 140 млрд долларов коммерческих ипотечных ценных бумаг с плавающей процентной ставкой со сроком погашения в ближайшие два года. В этом году уже было несколько крупных дефолтов в сфере коммерческой недвижимости.

Скорее всего, ФРС прибегнет к испытанным методам «лечения». Она может понизить требования по резервированию, предоставив банкам дополнительную ликвидность, понизить требования к обеспечению, может даже временно приостановить программу сжатия ликвидности, поставив борьбу с инфляцией на паузу. Наконец, может заявить, что не будет пока поднимать процентную ставку. Но это все паллиативы.

Эксперты предупреждают, что мир может накрыть «идеальный финансовый шторм»

Недавно американский экономист, известный мрачными прогнозами (часто сбывающимися) Нуриэль Рубини предупредил, что мир, столкнувшийся с высокой инфляцией и начавший бороться с ней ростом процентных ставок, может накрыть «идеальный финансовый шторм». Он предрекает мировой экономике «стагфляционный долговой кризис» (стагфляция — это когда экономика сокращается, хотя цены продолжают расти). Который может оказаться хуже, чем то, что переживала мировая экономика в 1970-х — начале 1980-х годов, в сочетании с глобальным финансовым кризисом. При том что в 1970-х соотношение долга к ВВП в развитых странах составляло «всего» около 100%, тогда как сегодня он достигает 420% ВВП, если учитывать частные и государственные долги. По его прогнозам, дальнейшее сохранение высоких процентных ставок ради контроля за инфляцией может вызвать «эффект домино» в виде рецессии и дефолтов по долгам. Потому что не только деревья не растут до небес, но и кредиты, и объемы «вертолетных денег», падающих с небес как бы «на халяву».