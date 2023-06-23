Амбициозный план: Беларусь намерена занять пустующие производственные площадки в России

Белорусские предприятия намерены занять оставленные ушедшими с российского рынка западными компаниями производственные площадки, сообщил премьер-министр Роман Головченко.

Как передает пресс-служба, на совещании с участием Александра Лукашенко по вопросам экономики глава правительства заявил о необходимости развивать промышленность по двум векторам: не ограничиваясь наращиванием производственных мощностей внутри страны, также организовывать их за рубежом.

Роман Головченко признал, что Беларусь “чуть-чуть пропустила момент”, так как “те мощности, с которых ушли недружественные страны, потихоньку замещаются российскими и китайскими производителями”. Однако, добавил он, совместно с белорусским послом в России был проведен анализ оставшихся площадок, по результатам которого будут выбраны те, на которых будут организованы производства, “формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов, оборудования из Беларуси”.