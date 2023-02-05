«Алиса» будет говорить по кыргызски?

Глава кабмина Кыргызстана хочет, чтобы популярные голосовые помощники Siri и «Алиса» заговорили на кыргызском и казахском языках.

Об этом Акылбек Жапаров заявил на ежегодном международном форуме Digital Almaty.

По его словам, все говорят о цифровой трансформации — явлении, которое способствует изменениям во всех сферах жизни.

Чиновник признался: ему не дает покоя, что популярные голосовые помощники «Алиса» и Siri не разговаривают на кыргызском и казахском языках.

«Все мы понимаем, что языки, которые не попадут в цифровой мир, ждет участь тех же языков, которые не попали в письменность», — пояснил он.

Из новых технологий и трендов Акылбека Жапарова особенно волнуют два направления — искусственный интеллект и криптовалюта. То, что было фантастикой 10 лет тому назад, сегодня стало реальностью, напомнил он.

Глава кабмина признался, что его выступление на форуме тоже было частично сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

«Алиса» и Siri — виртуальные голосовые помощники.

Siri — облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, iPadOS, watchOS, macOS и tvOS компании Apple. Приложение использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации.

«Алиса» создана компанией «Яндекс». Распознает естественную речь, имитирует живой диалог, дает ответы на вопросы пользователя и благодаря запрограммированным навыкам решает прикладные задачи.