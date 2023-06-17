Алимбекова не намерена завершать карьеру после рождения ребенка

Обладательница золотой медали Олимпиады Динара Алимбекова-Смольская не собирается завершать карьеру после рождения ребенка. Об этом сообщил ее муж, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Антон Смольский.

Динара и Антон поженились 1 октября прошлого года, свадьбу отмечали в кругу друзей и близких. А недавно стало известно о том, что их семья ждет пополнение.

Смольский сообщил, что пока Алимбекова не находится в декретном отпуске, в ее планах – быстро вернуться в спорт после рождения ребенка.

«Не обещаем, что мы вернемся к концу этого сезона, но на следующий сезон она в полной боеготовности. Она не завершает, она продолжает тренироваться. И это просто жизненный этап, который дает паузу именно в соревновательной деятельности», — сказал он в эфире телеканала СТВ.